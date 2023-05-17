屏議員梁育慈批社福做半套，屏東敬老卡超過八成從未使用。(林和生攝)

屏東縣即將邁入超高齡社會，縣府善意設置敬老卡，卻被發現，屏東申辦敬老卡竟有排富條款，且只能用來搭乘縣內公車，影響使用率低落，根據統計，去年5萬多人申請，有近83％完全沒用過，屏東縣議員梁育慈質疑「社福政策根本做半套！」

梁育慈說，近年來全台各縣市紛紛推出敬老卡，可以使用範圍相當多元，除常見交通優待，還可以使用運動場館，顯見敬老卡已是社福推廣的關鍵。而全台只有屏東敬老卡設有排富條款，加上點數僅能使用於搭乘縣內公車路段，顯然用途太過侷限。

從數據來看，以2022年敬老卡申請張數5萬9516張，其中4萬9301張卡片從未使用，比率高達83％，「卡片使用率極低，政策形同做半套！」

梁育慈要求社會處，除取消排富提升申辦率外，更要擴增敬老卡的使用範圍，應該要開放YouBike、台鐵等使用，也要開放用於各鄉鎮市運動中心的游泳池、健身房，藉以增加長輩的身心健康，鼓勵長輩走出戶外，一舉數得。屏縣府社會處長劉美淑表示，正研擬規畫取消排富。