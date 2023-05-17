亞太青年協會於年初時邀請立憲民主黨參眾兩院5位議員訪台，此次由亞太青年協會祕書長、日本政情觀察室室長中坊聖華率團回訪。

訪團成員包含民進黨立委何志偉、國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委邱臣遠和張其祿與時代力量立委邱顯智，並有台北市議員何孟樺、新北市議員王威元、桃園市議員牛煦庭、新竹市議員蔡惠婷，以及台中市議員施志昌、林德宇、黃守達，還有非政府組織「公民監督國會聯盟」執行長張宏林、「台灣新動力智庫」執行長朱政騏、民進黨青年發展部副主任謝子涵一同參與。

由於此次台灣訪團組成多元，日方也秉持對等原則，在訪團首日（5／10）即由「日華議員懇談會」成員，包含自由民主黨滝波宏文議員、佐佐木紀議員、平沼正二郎議員、山口晋議員、立憲民主黨重徳和彥議員、公明黨河野義博議員、日本維新會和田有一朗議員、國民民主黨鈴木敦議員等跨黨派參眾議員進行會談。

後續訪團也拜會立憲民主黨（青山大人議員、塩村文夏參議員、山田勝彦議員、馬場雄基議員、村田享子參議員、中谷一馬議員）、日本維新會（馬場信幸、石井章、和田有一郎）、自由民主黨（鈴木憲和、佐藤啓、中曽根康隆、西野太亮、山口晋）等跨政黨十餘位國會議員。

數場會談中，訪團成員與日本各黨派議員友好交流，日方議員們都樂見台日建立良好溝通管道，其中許多議員曾和台灣有過交流，認為台灣與日本是命運共同體，應該從各個議題面向進行交流合作。

日本立憲民主黨青年局長青山大人說明，現在由東亞區域乃至全球局勢皆變化快速，日台經貿關係密切，又共享自由與民主價值，務必要在這個框架上維持良好關係。

日本維新會議員石井章表示，台灣是民主陣營最好的盟邦，台灣海峽是日本生命線，不應升高衝突，民主的盟邦都要和國際合作維護自由民主價值。自民黨的青年局局長鈴木憲和議員也強調，目前正處於台日關係最佳的階段，但由於台日沒有正式邦交，今日的中央、地方民意代表的交流更顯重要。

「亞太青年協會暨台灣跨黨派訪日交流團」期待兼顧中央與地方交流，故此次訪團特別跋涉了 110 多公里來到茨城縣議會與縣政府。縣議會負責接待的是白田信夫議員、飯塚秋男議員、鈴木将議員，其中身為茨城縣日台友好議聯會長白田信夫議員，除了再次感謝台灣對 311 大地震的支援之外，更是直接以實際行動表示挺台決心，縣議會決議公開聲明形式，相挺台灣加入 WHA。

此外，訪團並與茨城縣大井川和彦知事深度交流，茨城縣在不懈經營下，成為了科技與農業的大縣，對此，大井川和彦知事也期待，不論有如台積電設廠的高科技產業合作，或是茨城縣高品質的農產品交易，藉著縣市交流、企業交流，期盼更深化台日合作關係，共創雙贏的商業契機。訪團亦拜會日本台灣交流協会東京本部，會間花井郁子總務部長進行教育、地方交流等議題討論，並告知據統計，日本地方政府與台灣姐妹(友好)市締結的總數來到116個，顯示出台日交流的層面已紮根在各地方鄉鎮。

「亞太青年協會暨台灣跨黨派訪日交流團」有幾大特色，「台日民間」「青年」自主發起，期盼「跨越黨派」、兼顧「中央與地方」交流，亞太青年協會成立伊始，就是臺灣與日本青年學生，有鑒於台日交流的重要性與迫切性而起，所關注的是強化民主韌性，藉由理性與友誼，深化台日雙邊交流關係。

協會也期待藉由公民社會的力量，可以讓多元聲音有所交流，因此除政府與各政黨交流外，也安排了日本獅子會交流、並參訪松下政經塾，台日兩地不乏對於產業、社會與學術研究的聯繫，相關團體參訪，一方面藉由共同點拉近雙方情感，一方面也可交流良好的團體、制度安排，例如為國育材的松下政經塾便是訪團成員耳熟能詳並期待能學習借鑑的，此外，日方對於半導體、供應鏈重組、科技研發，乃至於台灣社會保障、性別與人權等議題亦不乏興趣，雙方對此交流熱切。

回台前夕，訪團更受邀參與立憲民主黨蓮舫議員率領的「日本・台灣議員懇談会」舉辦的送行晚餐會，這是首次有台灣跨黨派訪問團至日本與「日本・台灣議員懇談会」進行交流，席間雙方具體討論台日友好深化之行動。