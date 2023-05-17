港星陳法蓉是選美出身，獲得1989年香港小姐冠軍及國際華裔小姐競選亞軍，是外界公認的大美女，56歲陳法蓉近日更在港劇《一舞傾城》凍齡演媽媽桑，演技和美貌引發關注，不過陳法蓉至今仍小姑獨處，她在感情中沒自信，曾被男友求婚多次，但事後又覺得「他很快就不愛我了」而悔婚。

陳法蓉曾在陸綜《請吃飯的姐姐》分享，她收過很多求婚戒指，起初都開心答應，但事後還是會因為沒自信，認為對方「很快就不愛我了」，而找理由退婚，陳法蓉揪心說：「我就是沒有自信，覺得自己不夠好」，但她也強調，自己至今仍不後悔沒結婚。

陳法蓉坦言，以前的男友沒問題，只是不適合，而她答應某任男友求婚後，但卻驚覺：「為什麼他送我一百樣東西，我九十九樣都不喜歡。我不喜歡穿紅色，為什麼他送紅色的鞋子給我呢？」無奈男友很喜歡安排她的生活，連每天的飲食也要安排，陳法蓉才覺悟原來對方根本不了解她，最後也無法走在一起。

儘管陳法蓉至今尚未覓得良人，不過她仍冷靜看到感情事，曾在微博發文呼籲：「別用憐憫的眼神看我」，表示不是單身選擇她，而是她選擇單身，陳法蓉寧可孤單也不將就「我相信那句話，比孤獨更孤獨的是和錯的人在一起」，認為愛情不能強求、也不勉強。