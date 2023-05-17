經紀人也提供王思佳跟房仲的對話。（經紀人提供）

王思佳今（17日）被周刊爆料她所住的豪宅原屋主想出售，但她買不下手卻又不想搬，甚至處處刁難有意看屋的買家，惹得房仲圈怨聲載道。對此，王思佳打破沈默，怒發5點聲明反擊。

王思佳發出聲明反擊，「1、烏龍爆料的媒體在昨晚（5／16）才來假意詢問，本人已經說明並表示沒有此事，但該烏龍媒體卻說已經出印，無法再修正，顯然就是沒有求證的意思。2、本人合法承租房子，準時支付房租，也已經積極配合房仲帶看房屋。至於本人的「租屋地點」和期限，是本人的家庭安全和隱私，為何房仲和烏龍媒體能隨意透露？3、所謂「看房的人」如何在沒看房以前，就知道是我本人住在裡面？再者，烏龍爆料者也無法出示任何證明，烏龍媒體也不求證，就直接明顯公布本人居住的社區名稱、位置，讓外人可以輕易查到，已經嚴重侵犯隱私。4、難道身為藝人，就不能保有家庭安全和隱私？如果確實是房仲爆料，本人將公布房仲的資訊、房仲的對話，讓社會大眾了解這家房仲的品質。5、希望烏龍媒體能夠配合提供所謂的「爆料者」，如果無法提供證據，又無法說明，這種惡意報導，就須承擔相關法律責任。」

王思佳經紀人稍早表示，在租約到期內，本來就該配合房客時間，是很合理的事。他也對爆料提出質疑，「是哪家仲介爆料？將房客隱私透露」。經紀人認為，雖然藝人工作時間不固定，時間本來就難喬，但以王思佳個性和生活作息，不可能像報導所言的早上7點，因為她還要妝髮、帶小孩，「若真有此事，請拿出對話紀錄證據」。