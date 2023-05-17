台中市政府致力於降低交通事故發生率，根據統計，今年1到2月台中A1類事故較去年同期減少10人，降幅近20％六都第一，交通局長葉昭甫表示，市府以每年較去年度減少交通事故死亡人數5％，為市民建構更安全的城市。

交通局指出，為了降低台中市交通事故發生率，市府道安團隊透過推動多項交通安全改善措施，包含靜城專案、行人正義大執法、客運業駕駛人路口停讓行人安全、無號誌路口智慧路標、速度管理測照網、擴大公車進校園等。

葉昭甫說明，依據交通部揭露的資料顯示，台中市今年1到2月道路交通事故30日死亡人數42人，較去年同期減少10人，降幅達19.2％，是全台減幅最高。

葉昭甫提到，雖然交通事故死亡人數有顯著的下降，但每月定期辦理的道安全督導會報，除了由市長盧秀燕主持並邀請道安專家學者與會，共同檢視台中市各項交通議題、交通事故防制作為及改善成果外，也由各權責單位針對議員、警察、區公所及民眾陳情，進行相關交通案件會勘及工程施作。

交通局指出，因應交通安全需求，各權責機關不定期與各類民間團體舉辦會談，傾聽不同族群的聲音作為政策制定的參考，同時不斷檢視交通秩序與交通安全，以人本交通精神，為市民營造更安全的交通環境。

葉昭甫強調，市府團隊不是紙上談兵的宣導，持續透過滾動檢討，研析各類高肇事族群或易肇事路口，制定相對應防治策進作為，以每年能較前一年度減少交通事故死亡人數達5％為目標，打造友善的交通環境。