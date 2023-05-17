特斯拉周二盤後股價上漲1.22%，報168.55美元。

●馬斯克在股東會發布的重要消息：

特斯拉將在今年交付第一批Cybertruck，且一旦開始投產，每年應該能夠交付25萬至50萬輛。

未來12個月經濟將低迷不振，許多公司將破產，但從長遠來看，特斯拉處於有利的地位。

今年Model Y將成為全球銷量排第一的車。

特斯拉計畫生產新的驅動機組，與之前的系統相比，新機組需要的碳化矽較少，且不含稀土元素。特斯拉電動車還將改用一種新的低壓結構，其需要銅金屬較少。

特斯拉前技術長、電子產品資源回收公司Redwood Materials現任負責人JB Straubel獲選為獨立董事。

對特斯拉的鈷（cobalt）供應鏈進行第三方審計，以確保特斯拉任何鈷供應商裡都沒有童工被剝削。

看好特斯拉能源儲存事業，「大電池」營收增長速度將比核心的電動車業務成長更快。

2017年發表、號稱地表速度最快的新世代全電動車Tesla Roadster可能在2024年投產。該公司本來預計在2020年生產和交車。

看好特斯拉正在開發的人形機器人Optimus，特斯拉車用先進駕駛輔助系統的軟體和電腦應該也能支援該機器人的運作，相信特斯拉的「大部分的長期價值」最終將來自於Optimus。

●馬斯克在問答環節的談話亮點：

特斯拉是否會生產露營車（recreational vehicle,RV）？

答：公司目前沒有製造RV的計畫，但即將推出的Cybertruck可以改裝為RV。

以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter）

答：這是「短期的分心」，他必須給推特做一些重大的「開胸心臟手術」（Open-heart surgery）以確保它能活下來。馬斯克隨後提到很高興NBC Universal前廣告部門主管Linda Yaccarino加入推特成為新任執行長。

是否重新考慮特斯拉長期以來反對傳統廣告的立場？

答：我們將嘗試做一點廣告，看看效果如何。

●去年股東年會重點

在去年的股東大會上，馬斯克預測將迎來長達18個月的經濟衰退、取笑實施庫藏股的可能性，並告訴投資人特斯拉電動車業務的目標是到2030年每年生產200萬輛車，這總共需要十多座工廠，每座工廠需年產150萬～200萬輛車。