（12:18更新，補充本戰結果）2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，中華隊17日在小組賽階段最後一場與馬來西亞對抗，由於兩隊已經2連勝確定晉級8強，這場交手要爭取分組第一，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨21比17、19比21、17比21飲恨，中華隊暫時0比1落後，第2點男單，中華隊一哥周天成14比21、21比23不敵李梓嘉，中華隊總比分0比2落後馬來西亞，期待稍後出賽的一姐戴資穎能為團隊拿下一點。

第1局開始周天成陷入2比10落後，最近追到剩4分落後，不過還是14比21被對手李梓嘉先拿下。

第2局前半局周天成取得領先，不過李梓嘉透過連得7分超前，周天成4度追到剩1分差，並在該局尾聲將分數逼到18比18平手，隨後周天成追加一分，19比18要回領先，但李梓嘉一記漂亮壓線球再度逼平比數，再以落點刁鑽的攻擊逼出賽末點，周天成頑強再讓分數平手，雙方進入「丟士」，經過一番拉鋸，李梓嘉還是直落二為馬來西亞拿下聽牌的一點。

第3點女單中華隊由戴資穎掛帥，希望能對過去兩次交手都獲勝的吳菫溦獲勝，幫中華隊開胡。