好市多科克蘭冷凍3種綜合莓果、科克蘭冷凍藍莓被檢出A型肝炎汙染，台南市政府法制處消保官日前赴行政院消保處與各地方政府消保官和好市多進行協商，業者將依個案情形從優從速處理，確保消費者權益。截至目前，台南接獲個位數申訴案件，均與身體不適有關，其中1件因業者處理完畢，消費者已撤回申訴。

南市府法制處表示，日前北上協調，好市多同意放寬賠償範圍，並由各賣場視個案狀況妥適處理，確診者損害賠償範圍依相關法令規定辦理。至於好市多原公告僅就因食用好市多問題冷凍莓果導致確診A型肝炎者，由好市多負擔醫療費用，現也已同意依消費者保護法、民法等相關規定賠償，若損害賠償範圍有減少勞動力損失及增加生活需要等情形，將視個案狀況予以賠償。

法制處指出，好市多同意放寬賠償範圍，並由各賣場視個案狀況妥適處理，賠償方案為除檢測費用外再加計掛號費：原公告補助每位會員500元檢測費用，現再增加掛號費部分，檢測費用加計掛號費低於500元者給付500元，逾500元者依檢測單據實支實付；並擴及至會員之「同住家人」，依個案情形從優從速處理。

據了解，台南陸續接獲申訴案件，但數量不多，其中1件是消費者反映食用有疑慮莓果後出現身體不適，第一時間不滿意業者處理方式，經申訴後，消保官介入請業者盡速處理，目前已處理完畢，消費者也已撤回申訴，其他案件陸續協調處理中，法制處強調，會全力幫消費者爭取權益。

法制處提醒消費者應保留相關損害證明資料，以利舉證維護自身權益，另，倘仍有其他與本案相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢或向台南市政府消費者服務中心提出申訴。