61歲瓊瑤小生馬景濤，過去憑藉《倚天屠龍記》張無忌一角爆紅，更有「咆哮帝」封號，而近年來將事業重心轉往大陸的他，每每出席活動都會遭網友狠酸他中年發福、外型大不如前，而近日他被爆出因經濟問題，接農村素人婚禮的演出。

有網友日前以「關於我媽在婚禮上偶遇馬景濤」為題發文寫下「我媽參加朋友兒子婚禮，嘉賓之一居然是當年橫掃瓊瑤劇的咆哮帝馬景濤，我媽沒有說，完全認不出來，歲月痕跡肯定在，不過他還是精神飽滿」更附上一張馬景濤的近照，最後不禁感嘆，歲月真是不饒人，畢竟他是媽媽那一代的青春記憶，希望大家不要過於苛責他的外表；此外，有人爆出他是因為經濟拮据才接農村婚禮，但此消息未本人經證實。

馬景濤近照曝光又遭網友狠酸。（圖／擷取自微博）

然而，照片曝光後馬景濤仍遭酸民直酸「你不說誰能想到他是馬景濤」、「真是認不出來」、「這變化也太大，是因為胖了嗎」、「脖子沒了」、「感覺臉撐開」、「這髮際線…」、「可是他為什麼雙眼皮變成單眼皮」、「歲月無情，衰老變醜實屬正常」、「也……就挺像特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）」。

事實上，馬景濤在台灣演出多部瓊瑤劇和偶像劇，包含《春去春又回》、《青青河邊草》、《意亂情迷》等，其中演出《倚天屠龍記》更是讓他創下事業高峰，而他精湛的演技，也讓他獲得金鐘獎「最佳男主角」兩次提名，並於2005年首屆「電視劇風雲盛典」中獲得「台灣最受歡迎男演員獎」。