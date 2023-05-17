拓展高階環保商機，德淵（4720）宣布與台灣最大的可堆肥餐具和食品包裝製造商Minima Technology合資在波蘭建立新工廠，是第一家可堆肥吸管製造工廠在波蘭開業，也為德淵在全球部署的第9家工廠。

德淵表示，新工廠佔地 18,600 平方英尺，計劃於 2023 年上半年投入運營；德銘(歐洲)新設生物可堆肥的吸管產線，依照吸管口徑的不同，預計每日可供應每日12萬支-20萬支的產能。

德淵近年加速部署綠色經濟，使用生物基和生物降解材料生產各種熱熔膠產品，並獲得德國DIN和美國USDA認證；更與食品包裝、白色家電、汽車裝配、木工和床墊製造商合作，共同實現淨零排放。

德淵指出，公司是首批台商投資歐洲浪潮中，第一家在波蘭建廠的材料廠商。德淵在波蘭格涅茲諾設立分公司，及時服務歐洲市場。

德淵波蘭新工廠生產可生物降解吸管，此吸管由經認證不含聯苯 A、鄰苯二甲酸鹽或其他增塑劑的天然可生物降解植物基聚合物製成。

此外，德淵近年來在生物經濟平台，德淵成功開發出多種綠色可持續熱熔膠，並獲DIN CERTCO認證。在循環經濟平台上，德淵創新研發了清潔回收、飲料瓶貼標、高強度袋裝彈簧床墊膠粘劑等解決方案，並已投入相關領域的產品應用。