吳秉叡表示，大陸證監會發布「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」及五項配套措施，對大陸台商產生重大影響，他認為金管會要特別關注，且要提醒企業，大陸是個政治掛帥的地方，就算有規定也不一定照規則玩。

黃天牧指出，規範是這樣，但實務上如何作還要觀察，包括對港交所實務上的觀察。

林修銘表示，今年有7家KY需要SPO（增資），本國受影響的有9％上市櫃85家、KY有45家，由於這個新規才剛開始實施，現在大部分個案是在港交所掛牌的，港交所也視我們的企業為境外，對於這個實施所採取的措施，一直都有注意，會計師也在注意要採取的措施，對於現行在走的個案都有準備與特別關注。

中國證券監督管理委員會在今年2月發布《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，並於3月31日起施行，該辦法公布後，將對3大類公司有影響：一、爭取在A股上市。二、在大陸地區其他交易板塊掛牌（如美股或港股）。三、利用KY公司模式辦理回台上市。