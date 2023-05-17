adidas Originals SAMBA系列鞋款於18日於adidas Brand Center信義品牌概念店搶先限量販售。（adidas Originals提供）

adidas Originals SAMBA OG，3490元。（adidas Originals提供）

adidas Originals旗下歷史最久的運動鞋SAMBA OG鞋款，因優雅流線型鞋身及極簡設計語言，使它在經過了70年依舊是國內外名人喜愛單品。品牌近期以「The next ICON：SAMBA」為題舉辦媒體預覽活動，SAMBA的時髦風範與當代藝術相結合，襯托SAMBA經典、時尚姿態，並特別邀請都會時髦影后 - 柯佳嬿、靈魂時尚女伶 - 9m88、質感魅力男神 - 林柏宏與潮流創作型男 - 高爾宣擔任嘉賓，4位ICON一字排開，以各自獨特的時髦氣質展現SAMBA的百變高街時尚魅力。

林柏宏表示：「我自己覺得SAMBA這雙鞋其實很像我，可以很輕鬆，也可以很有態度，甚至像今天這樣有點微正式，SAMBA都能很好的融入，我有預感 SAMBA這雙鞋一定會是我今年最愛穿的一雙。」說完不忘抬腳自信秀出腳上的SAMBA。

柯佳嬿表示：「一直很想嘗試這種簡單卻又充滿當代時尚流行的打扮，這次藉由穿上SAMBA的機會一圓了這個小心願，意外發現運動球鞋也能搭出優雅質感，讓我一上腳就不想脫下來。」9m88也難掩興奮神情表示：「我本身就喜歡將復古元素融入日常穿著，SAMBA除了非常簡約、好搭外，我也非常喜歡它充滿經典DNA卻又走在當代流行前端的特色。這次還從鞋款歷史展示區了解了關於SAMBA的背景故事，讓我更受它吸引。」

高爾宣則說：「這次很高興藉由這個機會更了解這雙ICON鞋款的故事，我喜歡在街頭風的日常穿搭中加入質感時尚感的單品，像SAMBA這樣復古、潮流、時尚百搭屬性兼具的鞋子完全就是我的菜！」

作為 adidas 足球鞋的開始， SAMBA誕生於1950年，同時也是品牌現存歷史最久的運動鞋，本身的設計語言已經成為永恆的經典，標誌性構成元素包括T-Toe（T字形鞋頭）設計，褐色的橡膠鞋底、皮革材質鞋面、燙金Logo與標誌性鋸齒三條線，缺一不可。SAMBA所展現的極簡質感美學，與百搭的高駕馭適配性，有望持續帶動時尚風潮。