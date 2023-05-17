據家扶基金會今天公布的「兒少網路社群使用習慣調查」指出，94.1％的兒少在13歲前就開始使用網路社群，兒少最愛用前十大網路社群為Youtube（79.6％）、臉書（61％）、LINE（57.7％）、抖音（57.3％）、messenger（51.6％）、IG（47％）、小紅書（22％）、Twitter（14.3％）、Zenly（14％）及Discord（10.7％）。

依教育程度來看，則國小生最愛Youtube、抖音、臉書、LINE、Messenger、IG、小紅書、Twitter及冰友；國中生則偏好臉書、Youtube、Messenger、IG、LINE、抖音、Zenly、小紅書、Twitter、Discord；高中職專科則使用LINE、IG、臉書、Youtube、Messenger、抖音、Zenly、Twitter、Dcard及小紅書。

調查指出，4成兒少每日使用網路社群逾2小時，超過16％的兒少每天花費逾5小時在網路社群，最多人認為「得到生活中實用的知識」、「分享被很多人留言」及「即時幫助現實生活的朋友」等，但有21.4％的兒少曾因此進入標示「未滿18歲」警語頁面，14％在瀏覽時看到可怕、血腥等內容。

家扶基金會社工處主任蔡雯瑾說，此次調查發現雖然可追蹤定位的Zenly已經停用，但也有許多孩子改用冰友替代，提醒仍要注意孩子的安全；此外也有2.9％孩子遭購物詐騙、2％遭霸凌，甚至還有1.1％提供個人私密照片，呼籲家長及師長應注意。

今年要就讀大一的李宛軒從國中一年級時開始接觸網路社群，目前使用臉書及IG最多，使用多年來也曾聽聞有朋友遭霸凌、詐騙等，但其實「善用工具更重要」，升國三時創立學習討論群至今已有逾30萬人加入，曾遭父母反對，管理社團時也曾遭人惡言相向，但仍有自己的想法。

兒少網路社群使用習慣調查在今年2月1日至3月17日間進行，針對9歲至18歲學齡兒少，採用網路問卷調查法，有效問卷達1萬6678份、信心水準95％、誤差值為正負1％。