據美國之音報導，中共解放軍的一位主要將領根據從俄羅斯入侵烏克蘭的危機中得到的教訓，敦促將不同的新興戰力與常規戰術進一步融合，包括利用人工智慧，以應對與西方，尤其是美國可能發生的衝突。

中共解放軍西部戰區司令員汪海江上將15日在中共中央黨校的機關報《學習時報》上撰文稱，「烏克蘭危機爆發後，初步展現出『混合戰爭』新形態，軍事戰與政治戰、金融戰、科技戰、網路戰、認知戰相互交織，推動戰爭對抗從傳統向非傳統領域延伸，集中表現為衝突各方綜合國力、戰爭潛力與軍事實力的全面較量。」

汪海江稱，「當前，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種『黑天鵝』、『灰犀牛』事件隨時可能發生，特別是一些西方國家對我遏制、圍堵、脫鈎、打壓和軍事威脅，帶動我國各領域安全威脅突發性、聯動性、多變性進一步增強，軍事領域的全局性、敏感性、風險性突顯，易向政治、外交等領域傳導，經濟、科技、網路等其他領域風險向軍事領域外溢壓力也在增大。當前和今後一個時期，局部衝突和動蕩頻發，全球性問題加劇，世界進入新的動蕩變革期，我國來自外部的打壓遏制隨時可能升級。」

他還稱，「只有抓緊鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，最大限度整合各領域戰略力量、資源和手段，打通國家經濟、科技實力和綜合國力向先進戰鬥力、體系對抗力的轉化路徑，全面做好軍事鬥爭準備，才能在風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗中『穩坐釣魚台』」。

另據路透16日報導，儘管經歷3年的新冠病毒疫情封控和經濟增長減緩，但是在保障國家安全的名義下，為抵禦中國大陸所稱的來自西方的威脅，中國大陸加緊備戰應對安全挑戰的努力一直沒有放鬆。中國大陸的國防開支2023年將連續第8年攀升。

報導稱，中國大陸軍事備戰廣度和深度不僅受到西方，也被中國大陸的鄰國以及民主自治的台灣密切觀察。中國大陸一直宣稱擁有台灣的主權，誓言不惜一切代價，包括武力，也要統一台灣。儘管中國大陸為軍費開支投入數以兆計美元，但是解放軍卻沒有多少打過熱戰的經驗。解放軍上一次實戰是1979年與越南短暫的邊界戰爭。

報導稱，隨著中國大陸對台灣顯示其軍事實力，可能與美軍發生潛在衝突，解放軍在一場假想戰中的戰備狀態最近一直是外界關注的焦點。而華盛頓在是否軍事介入保衛台灣上一直採取「戰略模糊」政策，但是受法律約束要向台灣提供自衛的手段。

報導還說，《解放軍報》今年1月刊登一篇罕見的對俄烏戰爭的經驗進行評價的文章。文章提到俄羅斯軍隊的一些弱點，包括需要改進對戰場形態的瞭解。