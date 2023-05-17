台北市一輛大型物流貨運車，15日下午行經樂群一路與基湖路往內湖方向時，正常行駛外側車道，卻遭到一旁延伸進入車道的河堤引道突出水泥基座卡住，導致貨車在下方側傾動彈不得。警方調查後，貨車駕駛並未勿違規，因此並未開單。實際上該路段已發生10餘起類似事故，卻未設置任警示，導致不知情貨車駕駛常遭「刁車」，每次都是由業者自行承擔，市府卻未積極改善，無疑是陷民眾於危險，相關單位應予以重視。

據了解，這此離奇意外事故以不是第一次發生，長期以來該引道宛如「貨車殺手」，根據拖車業者統計，近年來已超過10餘起貨車被引道的基座卡住。但市府多年來卻未積極處理，交通局也沒在當地未設高度警告標誌及劃設槽化線告知駕駛注意，導致意外連連發生，無疑是讓路障陷阱，讓民眾人車陷於危險。

美堤公園引道延伸進入車道突出水泥基座，卡住貨車在下方側傾動彈不得。(戴志揚翻攝)

美堤公園引道延伸進入車道突出水泥基座，卡住貨車在下方側傾動彈不得。(戴志揚翻攝)

根據調查，者起事故15日下午3時許，一名張姓男子駕駛物流大貨車，行經台北市中山區樂群一路與基湖路（往內湖方向），車輛突然右偏，撞擊美提河濱公園引道下，車卡在引道動彈不得。警方獲報到場處理，發現張姓男子並無酒駕，現場無人受傷。

北市警中山分局調查後，也認為張姓駕駛並未有違規情事，自行通報所屬的貨運公司，由公司派遣拖車移置。但業者請拖車耗費近3小時才脫困造成不小損失。

業者無奈表示，希望市政府能改善引道基座帶來的危險，並正視不少貨車駕駛行經該路段時的安危，畢竟人命關天，不希望見到還有下一位駕駛受害。另外其他業者也不排除找市議員協助監督市府，改善此路段行車安全。