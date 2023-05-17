首屆中國—中亞峰會明天揭幕，時值七大工業國集團（G7）於19日在日本廣島舉行峰會，外界視中國—中亞峰會與G7打對台，中國外交部則指無意與其他機制競爭。

中國─中亞峰會18至19日在陝西西安登場，中亞5國元首將集體訪中，這是今年中國首個重大主場外交活動。西安近日已提升保安級別。

中國─中亞峰會揭幕之際，G7廣島峰會也將登場。由於兩場峰會幾乎同時舉行，加上中國問題為G7廣島峰會焦點，二者因此被視為「外交擂台」。美國自由亞洲電台近日引述分析說，中亞峰會此時召開，有跟G7峰會針鋒相對的味道。

據官媒新華社，中國─中亞峰會新聞中心昨天舉行中外媒體吹風會，中國外交部歐亞司副司長于駿在會中表示，中國—中亞機制起步雖然較晚，但注重務實，尊重各國訴求，不針對第三方，也無意與其他機制競爭。只要真正有利於地區穩定，中方都願支持。

于駿並指出，中國國家主席習近平將主持峰會並發表重要講話，就新時代如何構建中國－中亞命運共同體深刻闡明中方立場，並著眼6國合作的長遠發展提出系列倡議主張，宣布多項務實舉措，全面規劃中國－中亞合作的行動方向。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）將出席峰會。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120517