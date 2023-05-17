國民黨高雄第6選區立委初選，今天公布結果，由高市議員陳美雅出線。（柯宗緯翻攝）

高市議員黃紹庭主打空戰，論述能力強，又是媒體寵兒，常上各大政論節目，犀利針砭時事。（柯宗緯翻攝）

趙天麟今天表示，陳美雅是國民黨議會黨團總召，問政犀利、形象也非常好，是國民黨青壯世代的好人才，這次獲得國民黨的提名，要跟她再次競選立委，「我會戰戰兢兢的，期待跟她來一場優質的君子之爭」。（趙天麟提供）

國民黨高雄第6選區立委初選為三腳督之爭，高市資深議員陳美雅險勝，將2度對上3連霸綠委趙天麟。據了解，黃紹庭僅以不到0.5％的民調數字差距飲恨，算是非戰之罪，主要原因是與對手陳若翠票源重疊，被瓜分票源，黃雖有空戰實力，但最終只能再度與立委提名擦肩而過。

黃紹庭主打空戰，論述能力強，又是媒體寵兒，常上各大政論節目，犀利針砭時事。他原本勝券在握，對於此次爭取立委提名有十足把握，未料半路殺出程咬金，原本經營的地方選區票源與陳若翠重疊，難免被分票，最終不敵陳美雅而落敗。

據了解，這次陳美雅與黃紹庭民調十分接近，相差不到0.5％，陳美雅僅以小數點些微差距勝出。其實，上屆第6選區黨內初選，陳美雅33.426％，勝過蔡金晏33.352％、黃紹庭33.221％，陳美雅當時也以不到0.1個百分點的極小差距險勝。

針對選民結構進一步分析，資深議員黃紹庭與前議員陳若翠都是出身前金、新興、苓雅選區，黃紹庭雖然空戰及知名度勝出僅當1屆議員的陳若翠，但是在選民結構重疊下，黃紹庭雖然努力開發非原選區的鼓山、鹽埕，最終只能飲恨敗北，未來陳美雅如何整合黃紹庭、陳若翠成為當誤之急，唯有團結才有機會終結趙天麟的4連霸之路。

陳美雅這次將2度對上綠委趙天麟，上次趙天麟以12萬8072票勝出，陳美雅獲得9萬2377票，雙方差距不少。而趙天麟身為民進黨高雄湧言會唯一1席立委，更屢被點名有實力挑戰2026高雄市長，因此這一役更有不能輸的壓力，更要贏得漂亮，才有本錢更上一層樓。

對此，趙天麟今天表示，陳美雅是國民黨議會黨團總召，問政犀利、形象也非常好，是國民黨青壯世代的好人才，這次獲得國民黨的提名，要跟她再次競選立委，「我會戰戰兢兢的，期待跟她來一場優質的君子之爭」。