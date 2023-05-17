林全能17日出席立法院經濟委員會會前受訪指出，輝能是做電池的產業，需要與相關供應鏈結合，輝能到法國投資應該是是市場布局考量。
輝能赴歐投資 經部:全球布局考量
由於輝能在法國投資52億歐元（新台幣1,743億元）是否受政治因素影響，經濟部次長林全能17日表示，台灣投資環境非常好，國際的半導體設備大廠像是艾司摩爾（ASML）、Tokyo Electron（TEL）皆在台灣加碼投資，輝能也表示，到法國投資是布局全球，因歐洲的電動車高度發展。
由於輝能在法國投資52億歐元（新台幣1,743億元）是否受政治因素影響，經濟部次長林全能17日表示，台灣投資環境非常好，國際的半導體設備大廠像是艾司摩爾（ASML）、Tokyo Electron（TEL）皆在台灣加碼投資，輝能也表示，到法國投資是布局全球，因歐洲的電動車高度發展。
林全能17日出席立法院經濟委員會會前受訪指出，輝能是做電池的產業，需要與相關供應鏈結合，輝能到法國投資應該是是市場布局考量。
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