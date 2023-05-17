林全能17日出席立法院經濟委員會會前受訪指出，輝能是做電池的產業，需要與相關供應鏈結合，輝能到法國投資應該是是市場布局考量。

《國際金融》歐股續跌0.42% Embracer重挫16%
傳蘇州台商1／3撤離 國台辦強調非事實、Q1新增台企近百家
住林口10年！醫憶「一坪才12萬」光景
#輝能 #法國 #林全能 #考量 #歐投資