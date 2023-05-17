美國聯邦眾議院外交委員會16日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），外交部表示，該案旨在反制中國試圖透過扭曲聯大第2758號決議阻礙台灣參與國際組織。外交部感謝美國國會不分黨派堅定支持台灣參與國際組織，尤其在世界衛生大會（WHA）即將召開的關鍵時刻更深具意義。

外交部發言人劉永健表示，「台灣國際團結法案」指出聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣，並強調美方反對任何在未經台灣人民同意下試圖改變台灣地位的倡議。

此外，美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul R-TX）、民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks D-NY）等國會領導也公開表示對該法案的高度支持，指出將台灣排除在聯合國體系之外是對全球的傷害。

他說，外交部再次感謝美國國會不分黨派堅定支持台灣參與國際組織，尤其在第76屆世界衛生大會（WHA）即將召開的關鍵時刻，美國國會以行動反制中國扭曲聯大第2758號決議的卑劣作為，深具意義。我國作為國際社會負責任的成員，將持續加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，盡力對全球共同面對的各項挑戰作出貢獻。