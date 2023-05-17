該手術由胸腔外科及骨科組成堅強團隊，共同進行手術，小港醫院胸腔外科蔡東霖醫師（左），高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科盧康樂醫師（右）。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

23歲的陳小姐發生嚴重車禍，顏面及身體四肢多處骨折及擦挫傷，左側胸壁第三到第九根肋骨骨折，合併氣血胸，在加護病房中因呼吸抑制及疼痛需要合併插管及嗎啡藥物治療，經醫療團隊以「微創肋骨骨折固定手術」，固定影響疼痛及呼吸最鉅的第五至第九肋骨，手術傷口總長4.5公分，只有傳統手術的1／4不到。

小港醫院胸腔外科蔡東霖醫師表示，正常成人肋骨共有12對，左右對稱，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，跌倒、車禍、高處墜落等外力撞擊或運動傷害甚至太用力咳嗽，都可能造成肋骨骨折。以往肋骨斷裂的處理以保守治療為主，約須3個月的休養，但會因疼痛，影響睡眠及生活，但嚴重肋骨錯位或變形可能造成胸廓變形進而導致肺容積縮小，一旦肋骨骨折合併氣胸和血胸，經保守治療仍持續劇烈疼痛或呼吸抑制則建議進行手術治療。

不過，傳統手術需要以一道15至20公分長傷口來進行固定，不僅留有疤痕，隨之而來周遭肌肉組織的破壞也會增加如出血、疼痛及感染等手術併發症發生的機會。

蔡東霖醫師說，近年團隊引進肋骨骨折固定手術，該手術的適應症主要分為分為「連枷胸」以及「多根肋骨骨折」2種，前者為相鄰3根(含)以上肋骨骨折，且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點，往往造成嚴重的氣、血胸及呼吸抑制，有呼吸衰竭、肺炎、甚至死亡的風險。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科盧康樂醫師表示，該手術由胸腔外科及骨科共同進行手術，累積數百位病人及破千根肋骨固定的經驗而發展「微創肋骨骨折固定手術」，將手術傷口從傳統的10幾公分大傷口，改良到微創的3至5公分小傷口，一個微小傷口可以同時固定4至5根肋骨。即使遇到連枷胸患者同根骨頭需要兩個斷點同時固定，也可以使用兩道微創傷口進行固定，而非傳統「加大」傷口，不僅減少併發症發生的機會，手術時間也可大幅縮短。

因車禍顏面及身體四肢多處骨折及擦挫傷，左側胸壁第三到第九根肋骨骨折，合併氣血胸的23歲陳小姐，在加護病房中因呼吸抑制及疼痛需要合併插管及嗎啡藥物治療，她接受微創肋骨骨折固定手術，固定影響疼痛及呼吸最鉅的第五至第九肋骨，手術傷口總長4.5公分，只有傳統手術的1／4不到，術後不僅對肋骨固定手術帶來的疼痛改善很滿意，也驚艷於傷口的美觀及舒適度。