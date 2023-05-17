「第76屆坎城影展」於當地時間16日開幕，「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）結束與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司後強勢回歸，主演新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）也成為本屆開幕片，紅毯上他依舊受到影迷熱烈歡迎，場邊有不少粉絲狂喊他的名字，強哥也拍照、簽名來者不拒，展現親民作風，大約停留了5分鐘才離開。

導演魯本奧斯倫領軍的9人主競賽評審團一同亮相。（路透社）

強尼戴普在《杜巴利伯爵夫人》中飾演法國國王路易十五，先前被爆出因不守時等耍大牌行徑，在片場與女主角兼導演麥雯（Maïwenn）常起口角，事後麥雯更以強哥的法文台詞發音不精準為由，將他的戲份減少至15分鐘。不過2人昨大方挽著手走上紅毯，強哥還不斷稱讚麥雯想法靈活，願意嘗試不同的選擇，大力破除不合傳聞。而該片首映後全場鼓掌長達7分鐘，強哥也激動落淚，並對觀眾鞠躬表達謝意，麥雯也感謝大家的支持，稱這是部尋找資金相當不易的作品。

麥克道格拉斯帶著妻女齊現身。（路透社）

另外，由《瘋狂富作用》導演魯本奧斯倫（Ruben Östlund）領軍的9人主競賽評審團昨也一同亮相，其中包括觀眾熟知的《驚奇隊長》布麗拉森（Brie Larson）、《蝙蝠俠》保羅丹諾（Paul Dano）。《杜巴利伯爵夫人》僅為開幕片，並未入圍主競賽單元，不過記者會上，還是有記者詢問身為「Time’s up」（好萊塢反性侵犯運動）諮詢委員會的成員之一布麗拉森是否會看該片，她回應「對不起，我不明白這中間的關聯性，也不明白為何要我回答」，讓場面一度相當尷尬。

而獲頒本屆「榮譽金棕櫚獎」的78歲奧斯卡影帝麥克道格拉斯（Michael Douglas）也帶著妻子凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）和女兒卡莉絲麗塔道格拉斯（Carys Zeta Douglas）一同現身，妻女也開心在紅毯上親吻獲獎的他，他拿著獎盃笑喊：「坎城影展比我還年輕啊。」開幕紅毯焦點還有諸多好萊塢明星，包括美國女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和21歲兒子萊文羅恩舒曼霍克（Levon Thurman Hawke）出席、77歲奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）及「精靈女星」艾兒芬妮（Elle Fanning）等人。

第76屆坎城影展即日起至台灣時間28日凌晨舉行。