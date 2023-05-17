觀光局包裝日系景點行銷吸引日客，例如逍遙園。（高市觀光局提供）

高市觀光局、日本北海道札幌市經濟觀光局，近日續簽觀光交流備忘錄（MOU），雙方將攜手致力推廣台日兩地觀光旅遊相關產業，並擴大兩市相互送客規模。高市觀光局也持續協調航空公司及兩地旅行業者，催生重啟高雄、札幌直航復飛，促進雙方多元合作交流。

高市觀光局長高閔琳指出，日本一直都是高雄前3大境外客源國，據交通部觀光局統計，今年1至3月累計約14萬日本旅客來台，其中約2.8萬人入住高雄，盼藉由此次觀光交流備忘錄的簽訂，及包裝逍遙園、新濱驛前、橋頭糖廠等日式景點，積極向日行銷，加速吸引日客來高雄觀光旅遊。

高閔琳表示，高雄與札幌在2017年，曾簽署為期3年的觀光交流備忘錄，後來因疫情因素，延至近期完成續簽，並將此次觀光交流備忘錄的期限調整為不限期，充分展現台日雙方共同推動觀光的堅定友好情誼。

觀光局補充，目前高雄與日本航線每周往返共計41班，包括華航、長榮、虎航等3個航空公司，計有4個定期航點（東京、大阪、福岡、名屋）、1個包機航點（茨城）。

觀光局允諾將積極協調中央民航局、航空公司及旅行業者等單位共同努力，推動札幌航點復飛，讓兩地間的觀光交流合作更加緊密，為雙方帶來更多的觀光發展及產值。

高市觀光局與日本NTA公司將合作推廣販售「高雄好玩×TaKao逛逛卡」，輕鬆暢遊棧貳庫等亞灣景點。（高市觀光局提供）

此外，觀光局為提供更便捷的台日旅遊體驗，攜手高雄捷運公司與日本第2大的日本旅行NTA公司跨海合作，在全門市推廣販售「高雄好玩×TaKao逛逛券」以及高雄影音曝光宣傳，加速吸引日客來高雄觀光旅遊。