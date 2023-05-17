韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）挑戰徒步環台，全程開直播紀錄，吸引不少粉絲斗內，一舉一動都成為焦點。有鄉民好奇南韓民眾是否知道企鵝妹在台灣很紅，對此，有網友在韓國網站搜尋關鍵字「윰찌니（企鵝妹）」，幾乎都是負面新聞。

企鵝妹4月23日開始徒步環寶島，全長共計634公里，一路上都有慕名而來的粉絲要求拍照，還被要求唱生日快樂歌甚至跟蹤、騷擾，逼得企鵝妹正式公告往後只接受拍照和簽名。而她徒步環台3個禮拜，討論度居高不下，且常被媒體報導，成為超夯人物，有網友於16日在PTT八卦版發文問：「韓國那邊知道企鵝妹在台灣爆紅嗎？」表示台灣阿姨、大叔甚至警消都知道企鵝妹，好奇南韓人知道她在台灣刮起旋風了嗎？是否會把企鵝妹當作「帶起新型態的外銷韓國文化的典範」。

此文一出，大批網友集思廣益，還有人到韓國知名網站Naver查證，搜尋企鵝妹的關鍵字，想不到都查到負面新聞，包括「騎電動滑板車違規」、「韓屋村罵阿姨髒話二次道歉」、「動漫展說殘疾人士是霍金蜘蛛人」等，甚至有網友翻出企鵝妹被同鄉誤認成台灣人的影片，認為企鵝妹的客群並不在南韓，「韓國人連企鵝妹是誰都不知道吧」、「美國人都比韓國人知道她的多」、「她就不想講韓文，韓國觀眾也是很封閉的」、「問了兩個韓國朋友，都沒聽過」、「她在韓國不紅，沒辦法韓國偶像團體太多」。