雖然烏克蘭不斷懇求美國，提供F-16戰機抗俄，但華府遲遲沒有明確答覆。不過，如今英國政府宣布，首相蘇納克（Rishi Sunak）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）已同意聯手，成立「國際聯盟」，以協助烏克蘭採購F-16戰機。
綜合外電16日報導，唐寧街在聲明中說，英荷將從訓練飛行員到採購F-16戰機，提供一切支援，以提供烏克蘭空中戰力。
由於基輔不斷強調，F-16對防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊不可或缺，因此得知這好消息後，隨即表示歡迎。烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「我們需要F-16，包括培訓我們的飛行員在內，我很感激盟國決定朝這方向努力。」他並指出，另一個北約盟國比利時已確認，準備好要訓練烏克蘭飛行員。
事實上，英國空軍並沒有F-16戰機，但荷蘭及比利時有，至於美國空軍更有將近800架。
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