近期國內再度傳出「軟便劑」氧化鎂（MgO）缺貨，遭藥師砲轟衛福部擴大的缺藥平台根本打假球。食藥署今召開記者會指出，氧化鎂目前有兩家製造廠進行生產，月產能可達4000萬錠，遠高於健保單月用量，且在健保署提高氧化鎂給付額後，有6家廠商同意製造供應，估計本月起就會逐步解決供需問題。

為因應氧化鎂缺貨，健保署周一宣布提高氧化鎂錠劑給付額，從原先的每粒0.16元調高至0.32元。食藥署今進一步指出，已有6家製造廠表示會供應，待產線重啟後可望解決缺貨問題。

食藥署副署長陳惠芳表示，根據健保資料庫統計，我國氧化鎂年用量約2.5億顆，平均每月用掉2000萬顆，如以目前專案製造與另一間藥證許可製造商的產能估算，本月起已能生產4000萬顆，不過專案製造許可至今年9月為止，屆時將視國內供需視情形調整。

此外，另一款心律不整藥物安室律注射劑（Adenosine）近日也傳出缺貨，陳惠芳指出，業者於4月中向本署通報，因新製造廠無法開始生產導致全球性缺貨，預計今年9月才會恢復供貨，國內庫存預計可供應至6月下旬。

陳惠芳說，食藥署在接獲通知後已於4月28日啟動公開徵求，目前已核准3項同成分劑型替代藥品之專案進口，預計6月初陸續到貨，以滿足臨床需求。

據健保資料統計，國內安室律注射劑每年約使用3萬6千瓶，陳惠芳表示，專案核准廠商6月初會到貨1萬2千瓶，應可接上國內需求。

至於先前有藥師痛批氧化鎂仍叫不到貨，陳惠芳則說，經食藥署進一步了解已確認是誤會，應該是訂貨時間點的問題，本月初該藥局已取得足量庫存，相信接下來供貨會越來越順。

陳惠芳提醒，目前多數缺藥案件仍為個別廠牌的短缺，仍有其他替代藥物可選，藥品許可證持有藥商如遇到無法製造或輸入數量不足影響藥品供應時，應至少在6個月前向食藥署通報，以保障國人用藥權益。