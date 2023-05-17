國民黨預計今天在中常會宣布2024總統徵召人選，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。花蓮縣長徐榛蔚上午在縣政總質詢結束後受訪表示，她下午不會出席中常會，但強調「黨提名誰都全力支持！」

花蓮縣議會今為縣政總質詢最後一天，上午11時30分議程結束。徐榛蔚進行總結後，面對媒體訪問有關國民黨預計下午在中常會上宣布總統人選，外界預料侯友宜將出線，徐榛蔚表示不是還沒宣布嗎？她說下午不會出席中常會，但未說明缺席原因。

不過媒體追問是否支持侯友宜？徐榛蔚表示：「黨提名誰，我都全力支持」。