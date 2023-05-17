早餐店業者提供Ｃ套餐，免費招待人生遭遇困難的人。(林和生攝)

屏東市一間經營超過11年的早餐店，總有人入內點Ｃ套餐，而熟知內情的顧客都知道，這餐並非人人可點，是老闆體貼窮苦人家，讓對方免費享用，只要在櫃檯說要套餐Ｃ，選個位置坐下，吃完後悄悄離開，都不用付錢，沒人會講什麼。民眾獲悉後直言，這餐裡有加洋蔥。

業者張仕穎說，多年前社會流行代用餐，由民眾捐助，讓有需要的人免費享用，當時他便加入協助行列，隨著風潮漸漸退去，他則自掏腰包，延續這善舉。

因為過去有需要幫助的人開口，希望能讓他有一頓溫飽，張仕穎隨即請對方入內坐下，立刻端上三明治、荷包蛋等餐點，讓他享用；張說，現代人都很愛面子，要開這口應該真的遇上困難，自己就是盡點力，提供一頓餐點，這點小事還在能力範圍內。

過去也曾遇到拿蘋果手機的人來要求點Ｃ套餐，「對方敢要、我們就敢給」，但是這種人很少。也有人掏個幾百塊、幾千塊要響應這善舉，但他都揮手拒絕，對方就把錢丟了就走，他便將錢招待身障常客，絕對不會放到自己口袋裡。

張仕穎說，自己從軍20年退伍，經營早餐店，生活還過得去，就是盡自己能力，幫助有需要的人，默默地做，並不想宣揚。但看到牆上紙條，顧客都給老闆愛心給予高度評價，直呼，這家早餐吃得特別有飽足感。