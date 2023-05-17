彰縣府今天宣布遊學課程啟動報名。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府挹注縣款2700萬元，首創策略聯盟臨海、市區、山區學校，成立彰化縣特色遊學中心，今天宣布啟動報名，強調在結合各個學校特色課程、地方文化與觀光產業下，發展在地遊學方案、系列課程，並改善空間、設備等，可提供學生更多元化的學習。

彰化縣長王惠美指出，這次在遊學課程設計、空間及設施改造方面，感謝彰化縣議會議長謝典林及議員們對預算的支持，縣府挹注2700萬元，初期有彰化藝術高中、芳苑國中、二水國中、同安國小、文德國小、芳苑國小、大城國小及媽厝國小等8所學校，規畫品味卦山、嬉遊海空與海共舞、山野探索、啡比尋嚐、登卦山躍國際、探尋海牛、舞動稻麥玩防災、紫葡勁艇等遊學課程。

彰縣府預計將辦理100場次特色遊學課程，未來也將朝向客 製化發展，開放參加遊學體驗的學校自行選定遊學課程。

彰縣府也將在彰化藝術高中、二水國中、同安國小、潭墘國小設置遊學宿舍，辦理2日以上的活動，邀請外縣市學生，或透過「國際學伴」、「國外姊妹校」，邀請國外學生旅遊彰化，體驗在地風土文化，跨境跨域學習，進行文化交流。

教育處表示，彰化縣推動「海市山盟、在地遊學」，未來將更積極鼓勵學校「校校有特色」，進行特色結盟，帶著孩子跨域參與不同學校的特色課程，從生活環境探索知識，培養學生更有系統性思考的能力，培育彰化未來最需要的人才。