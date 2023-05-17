富察日前遭大陸公安拘留並調查，是否影響兩岸交流？大陸國台辦發言人馬曉光表示，沒有主觀惡意就不須疑慮。（資料照）

日前台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀），遭大陸國家安全機關以涉嫌從事危害國家安全活動進行刑事拘留並調查中，被認為是否造成疑慮、影響兩岸交流。大陸國台辦發言人馬曉光表示，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案，廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮，歡迎、鼓勵台灣同胞到大陸從事正常的交流活動，並且持續依法保護合法權益。

另針對李延賀一案的進度，馬曉光說，目前案件正在進一步辦理中。據悉，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。

至於被問到李延賀遭調查與其從事出版業活動相關，是否與陸方強調尊重台灣制度有差距？馬曉光說，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，與是否尊重制度沒有任何關係。他強調尊重台灣社會制度，台灣同胞也應該尊重大陸社會制度，任何主權國家的安全都是不容挑戰的，不能以所謂「自由民主」之名肆意妄為。