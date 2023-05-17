近日一名男網友到八方雲集用餐，看菜單才知道有賣乾麵，他點一碗嘗鮮直呼「八方賣乾麵，顛覆我的認知」，將其發現PO上網和網友分享，沒想到網友卻說乾麵至少賣10年，還有一票人大讚乾麵超好吃，「現在去八方都吃乾麵，根本是被鍋貼耽誤的乾麵店」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，12日下午到八方雲集用餐，除了點鍋貼和湯之外，還點了一碗乾麵，他驚奇地說「八方賣乾麵，顛覆我的認知，太落伍了。」

貼文吸引逾千名網友留言，「不是賣很久了嗎？」、「賣超級久了，至少有10幾年」、「八方乾麵，我覺得挺不錯，比水餃好吃」、「古早味乾麵加蒜和辣，真的好吃」、「我現在去八方都吃乾麵，被鍋貼耽誤的乾麵店，試過回不去」、「八方的麵味道很好」、「乾麵都很棒欸，根本被鍋貼耽誤的乾麵店」。

但也有人說乾麵美中不足的就是份量太少和口味偏鹹，且不是每間分店都吃得到，「乾麵好吃啊！就是份量少」、「口味很鹹」、「很久就有了，只是個人覺得不好吃」、「有些店家才有」。