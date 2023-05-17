假徵才真詐騙的情況層出不窮。一名網友分享，最近在臉書徵才廣告上，看到有詐騙集團竟然以「護國神山」台積電的名義徵「線上接單人員」，引起網友熱烈討論，不少人笑歪直呼這太假了吧？以為賣晶片是零售業。

一名網友日前在PTT上分享，朋友剛剛傳來了一則徵才訊息，仔細一看忍不住笑出來，從截圖中可見，徵才廣告寫著「台積電誠徵線上接單人員」，工作內容是照著資料填單，1單100元、10單1000元，依此類推，只要自備手機或電腦都可以，上班時間無限制，領取薪水的方式可以日領、周領或月領。

原PO看了忍不住吐槽，台積電什麼時候有這樣的工作崗位，詐騙集團現在很囂張，竟然敢直接用台積電的名義徵才，看起來完全沒在怕法務的，引起網友討論，「笑死 以為晶片是零售業」、「這透露出台灣年輕人越來越好騙的訊息」、「真的耶！我也有看到，只是排版不一樣」、「詐騙竟然用台積電的名號，笑死人了」。

另有網友將該截圖轉發到臉書社團《TSMC大小事》，再度掀起討論，不少人笑歪直呼，這應該是詐騙吧！從來沒有聽過相關單位，更不要說聽過這個職缺。