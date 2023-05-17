薔薔認為有男人的地方就一定有色狼。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（18日）晚9點播出「色狼來了女生好怕怕！碰到鹹豬手『這樣做』就免驚」，主持人安心亞覺得在歐洲旅遊很容易遇到色狼，直言：「在巴黎他們眼神都偏色，那裡很多男生有一種『來我房間』的眼色，但那是對我朋友，可能我不是法國人的菜，我只在台灣遇到（色狼），可能我是台灣人的菜吧。」

藝人薔薔頗認同安心亞的說法，因為只要有男人的地方就一定有色狼，透露去歐洲遇到一個又矮又醜的男人，卻把她當人妖拍照，「一直抓我、蹭我，而且還在大庭廣眾之下，我覺得這很不尊重女性。」薔薔強調即使對方是個大帥哥，想交朋友也必須先經過她同意。

薔薔還分享獨自到德國旅行的驚魂記，她說在網路認識一個「長得很安全」的拉丁男生，原想當對方是工具人，豈料，竟覺得有機會能對薔薔有非分之想，「晚上我睡覺，他竟然開我的門，在我床上壓著我！」

這經歷讓在場來賓聽了很震驚，薔薔接著敘述，當下認為不能激怒對方，便冷靜看著他說：「我不是一個隨便的女生，我是有受洗的，在一起必須要結婚，結婚才能有性行為。」這招成功讓對方沒了「性」致，但她至今回想起來仍心有餘悸：「我整個晚上不敢睡覺，一直握著防狼噴霧器。」