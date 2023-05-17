美國眾議院外委會17日通過「台灣國際團結法案」，強調聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。對此大陸國台辦發言人馬曉光說，美方提案是錯誤荒謬，從開羅宣言、波茨坦公告等都明白無誤確認中國對台灣的主權，且美國都是當事國。

馬曉光表是，1971年的聯大2758號決議上，從政治、法律、程序上解決確認中國在聯合國的代表權問題，美國在此做文章，不是無知就是別有用心，任何否認聯大2758號決議的企圖都是徒勞。