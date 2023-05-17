國人十大癌症發生人數中，消化系癌症即佔3名，包括大腸癌、肝癌、胃癌，根據一份最新健檢統計，去年胃腸消化道檢查的異常報告的前3名，分別為脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉。其中，男性透過健檢發現脂肪肝的比例高達87%。

根據永越健康管理中心的2022年胃腸消化道檢查的異常報告，前3名依序為脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉。至於腹部超音波的4大異常問題分別為脂肪肝、膽囊息肉、肝血管瘤、膽囊結石。

2022年度永越胃腸鏡顯示的重要異常警訊。（圖／永越健康管理中心提供）

西園醫院腸胃肝膽科主任陳炳憲表示，該報告顯示，83%接受健檢的人有脂肪肝，且男高於女，男性檢出脂肪肝比例達87.5%、女性達78.2%。脂肪肝會造成肝纖維化、肝硬化，大增肝癌風險。

他表示，脂肪肝與肥胖密切相關，可透過飲食與運動來逆轉此疾病，例如避免過多糖分、澱粉，養成每周150分鐘有氧運動習慣，「體重下降5%，就能有效改善脂肪肝。」

此外，根據該健檢報告，接受胃鏡發現的4大異常，分別為胃食道逆流、胃炎、腸上皮化生、胃潰瘍。陳炳憲表示，幽門桿菌感染必須積極治療，且在40歲前根除，以免發生萎縮性胃炎及腸上皮化生等癌前病變。

尤其腸上皮化生每10年的癌變率約為1~2%，患者除接受幽門桿菌檢測並治療，每1~2年也需定期胃鏡追蹤，以利早期發期、早期治療。