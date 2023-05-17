新北市府推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，塑陶瓷工藝園區內特色街區，增設2大美化牆面、5處在地意象導覽牌誌等打卡景點，近期全面完工。（經發局提供）

民眾在本月底前在陶瓷工藝園區任一景點拍照，並在「來趣新北金發局臉書」活動貼文下方留言分享照片，即可抽限量特色紀念品。（經發局提供）

新北市府推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，形塑陶瓷工藝園區內特色街區，增設2大美化牆面、5處在地意象導覽牌誌等打卡景點，近期全面完工，盼吸引觀光人潮，促進地方產業經濟成長。經發局指出，民眾在本月底前在任一景點拍照，並在「來趣新北金發局臉書」活動貼文下方留言分享照片，即可抽限量特色紀念品。

經發局長何怡明說，鶯歌以陶瓷為名，為全台知名的陶瓷重鎮，市府推動「三鶯文創整合計畫」串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、美食廣場、陶瓷工藝園區等觀光景點，打造鶯歌觀光廊帶。

其中，市府以鶯歌產業風貌創新計畫軟體面的技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，輔導陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者創造特色商品，並投入約300萬元，從硬體面改造陶瓷工藝園區內巷弄景觀，形塑新的打卡景點。

經發局指出，鶯歌陶瓷產業聚落永昌街口處「暢遊硘仔基地」，市府以陶瓷的「茶壺」為外型設計，呈現工藝區地圖現況，外型像一隻展翅的鶯歌帶領陶瓷產業起飛；建國路與鶯桃路交通要道處的「鶯歌風華陶藝牆」則以火車、煙囪及各種形狀顏色陶瓷設計，使用各式陶瓷技法，呈現鶯歌陶瓷特色。

另外，陶瓷工藝園區有5處交通要道設置「在地意象導覽牌誌」，以花瓶為設計意象，導入地區代表色「鶯歌紅」，輔以明亮的黃色陶瓷拼貼而成，標示周邊業者位置，指引導覽，讓民眾深入鶯歌。

經發局表示，民眾在5月31日前，只要到鶯歌陶瓷工藝圈內「鶯歌風華陶藝牆」、「暢遊硘仔基地」、「在地意象導覽牌誌」任一景點拍照，在「來趣新北金發局臉書」活動貼文下方留言分享照片，即可抽取陶藝特色紀念品、陶瓷工藝園區紀念吸水杯墊、榮獲2022國際咖啡杯大賽肯定的榮昌陶藝坊「丹寧陶杯」、安達窯融合台灣茄芷袋色元素，研發的台灣青花瓷碗盤組等獎品。