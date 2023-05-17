一名62歲阿嬤有高血糖問題，近日出現皮膚搔癢、心悸、視力模糊等症狀，就醫發現血糖飆到474mg／dL，已到隨時可能昏迷的程度；醫師指出，阿嬤早餐喜歡吃粥或喝沖泡穀粉，這2樣都是「高升糖指數」食物，會使血糖上升非常快，長期下來導致阿嬤血糖失控。

中醫師艾莉絲在臉書指出，這名阿嬤有高血糖問題，日前出現許多糖尿病症狀，包括食慾大增、皮膚搔癢、體重下降、視力模糊、手抖及心悸，嚇得趕緊就醫，醫師替她檢查發現血糖飆到474mg／dL（正常飯後血糖為70～140mg／dL），已是隨時都可能昏迷的狀態，服藥治療1周後，血糖順利降到145mg／dL。

艾莉絲提醒，想要穩定血糖，早餐很重要，千萬不能吃粥或沖泡穀粉，因為這些都是高升糖指數食物，會使血糖快速升高，也建議不要同時吃2種澱粉或油炸食物。

想要控制血糖，除了吃對食物外，進食順序也是關鍵，營養師李婉萍建議，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來吃，先吃肉類，再來青菜，最後才是飯；將醣類放在最後，有助延緩醣類被身體吸收的速度，讓胰島素不要太快分泌，進而幫助血糖控制。