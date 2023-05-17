美國眾議院外委會今通過《台灣國際團結法案》，將對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑；法案強調，聯大2758號決議，僅處理中國代表權問題，不涉及台灣；對此，民進黨立委趙天麟表示，這凸顯中華民國被不當對待的事實，不管決議最後結果如何，都是讓台灣被世界看見的開始。

趙天麟指出，這次決議很重要，關注到美國政要提到台灣2300萬人沒有被聯合國組織照顧到，沒辦法參加國際會議，有重新決議，但個別政要發言，比不上外委會主席麥考爾，最終不一定能通過院會，還有很長一段路要走，但首次由外委會正式推過2758號決議，非常感謝麥考爾議員的支持，凸顯中華民國台灣被不當對待的事實，進入美國立法程序不管走了如何，都是台灣被世間看見的開始。

另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國很快就會運送額外重大安全援助給台灣；對此，國民黨立委賴士葆批評，美國給我們武器，美國就是設定要讓台灣變成烏克蘭第二，烏克蘭打了一年多都在打，烏克蘭要重建要上兆美金，要數十年，美國給我們軍援當然歡迎，但執政黨政府有責任避戰，才是王道。

賴士葆說，一打仗，給我們再多武器，死的是台灣人，炸毀的是台灣地，和平沒有到最後關頭不能輕言放棄，政府有責任和對岸對談避免戰爭，這才是王道。

趙天麟則表示，不覺得這情形跟烏克蘭戰爭比擬，讓總統授權不經過軍售將武器撥付給台灣，讓台灣強大自我防衛能力，中共對台灣武統叫囂，這樣軍售的程序會影響自我防衛能力建構。

他解釋，緊急撥補項目會在軍購項目內，不會像俄烏戰爭的武器，緊急撥補是幫助填補軍購中略為遲延項目，補足台灣自我防衛能力的項目，不是直接針對戰爭所需。