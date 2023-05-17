中磊董事長王煒表示，目前中磊在全球的產能配置上，大陸、菲律賓各占40%，台灣、印度各10%，優質人才和位於歐亞大陸和太平洋之間的絕佳地理位置，是中磊選擇菲律賓作為戰略性區域製造中心的主要考量，並將成為服務北美和東南亞市場電信客戶的區域樞紐。

王煒進一步談到，會選擇菲律賓是因為中磊是講究人才的公司，菲律賓的年輕世代非常願意提升自己向上發展，且菲律賓講英文，中磊是一個非常是講求員工、管理階層，客戶跟彼此之間的信任關係，換言之，溝通非常重要，在任何地方可以用跟第一線員工以英文直接溝通，除此之外，菲律賓是少數離台灣近又具有大陸供應鏈優勢的地方，現在中磊產品太多數產品往北美走，基於整體考慮下，對中磊而言是一個非常簡單選擇。

中磊東南亞區域製造中心菲律賓廠以符合最高節能標準的環保建築進行設計，提供研發、設計、製造一站式整合服務，將生產5G 和光纖產品等無線電信設備，產能持續擴充下，預期在2025年總產能將達4000萬台，創造就業工作總數將達5000人。中磊菲律賓廠佔地 20,000平方米，總投資金額超過25億比索，第一期廠區已完工於今日盛大開幕啟用，第二期廠區積極興建中，將於明年完工。

今日於新廠開幕典禮中，中磊也與菲律賓經濟特區管理署(Philippine Economic Zone Authority, PEZA) 共同簽署意向書( Letter of Intent, LOI)。中磊將致力於投資人才孵育，並擴大其在經濟區的製造設施和生產規模，PEZA則允諾持續提供必要支持與協助。經由中磊引進科技產業的先進技術，雙方將攜手提升產業價值與推動經濟發展。