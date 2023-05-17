大陸成功發射第56顆北斗導航衛星係北斗3號工程首顆備分衛星。（中國航天科技集團）

大陸成功發射第56顆北斗導航衛星係北斗3號工程首顆備分衛星。（中國航天科技集團）

中國航天科技集團官微消息，5月17日10時49分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第56顆北斗導航衛星。此次發射是北斗3號工程高密度組網之後，時隔3年的首發任務；是大陸北斗3號工程的首顆備分衛星。

第56顆北斗導航衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製。該衛星屬地球靜止軌道衛星，是大陸北斗3號工程的首顆備分衛星。入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。此次發射是北斗3號工程高密度組網之後，時隔3年的首發任務。

該衛星的發射將進一步提升系統服務性能，對推廣北斗系統特色服務、支撐北斗系統規模應用具有重要意義。該衛星實現了對現有地球靜止軌道衛星的在軌熱備分，將增強系統的可用性和穩健性，提升系統現有區域短報文通信容量1／3，提高星基增強和精密單點定位服務性能，有助於使用者實現快速高精度定位。

執行此次發射任務的長征3號乙運載火箭由航天科技集團一院抓總研製。屬於「金牌火箭」長征3號甲系列，採用長3甲系列火箭統一構型設計思路。長3甲系列火箭由長3甲、長3乙、長3丙3種大型低溫液體運載火箭組成。

本次發射是長征系列運載火箭的第473次發射。