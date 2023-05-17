竟有人買房子只看照片！當事人PO文分享，他看上一間中古屋，價格比周邊行情低200萬元，覺得撿到便宜，但卡在屋主「說什麼就是不給看房」，不得已求助神明，擲了3個聖筊後決定出手，結局超慘。

房子位在桃園，屋齡僅5年多，開價比樓上實價登錄少了200萬元。原PO宣稱，仲介以租客拒絕為由不帶看房，只提供照片參考，就算他提出時間任挑、凌晨也行的配合，「不給看就是不給看」。

但原PO實在很喜歡這間房子，可是「只看照片」又讓他沒把握，不敢貿然投下一大筆錢，想半天只好硬著頭皮求助神明，一連擲出3個聖筊，決定買了！

因屋內仍有租客，原PO就算成為新房東，還是無法進屋。4個月後租客退租，原PO一進門就傻眼，原本3房2廳的格局，牆壁被打掉了，變成1房2廳，他怒罵「照片故意不拍牆面，只拍最漂亮的地方」。

原PO自覺受騙，氣得找上前屋主討公道，結果對方強調，當初雙方同意用照片審核屋況，如果不滿意格局，大可自行復原磚牆。

網友看完他的遭遇紛紛搖頭，「沒看房就買超敢！反正省了200萬，把牆弄回去應該還有賺吧」、「我買房靠信任，你買房靠虔誠」、「自己都沒辦法判斷了，還要推給神明，都這麼指示了，事後有什麼好抱怨的」。