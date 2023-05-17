旅遊網站Passport Photo Online日前調查美國人度假的性愛習慣，發現高達80%的人覺得在外面性愛的感覺更美好，並指出大家最愛的做愛地點第一名是飯店房間，第2、3名分別在浴室、帳篷，車震只排第4名。
Passport Photo Online網站針對超過1千名美國人調查性偏好，發現有80%的人同意「在家以外的地方做愛」感覺更好，72%的人承認會在旅行時嘗試各種姿勢，該網站指出，可能是因為在新環境的刺激下能激發出創意。
該調查顯示，度假時最受歡迎的愛愛地點是在飯店房間，有高達75%受訪者選擇，第二是淋浴間或浴缸（65%）、第三、四名依序是帳篷（60%）跟車上（39%）。
性幻想方面，美國人最嚮往的性愛地點是海灘上（51%），接著是大自然（49%）、海水裡（45%）、陽台上（42%），其中還有12%受訪者幻想在博物館裡壞壞。至於助興小物，50%受訪者喜歡潤滑劑、49%會玩性愛小遊戲、46%喜歡情趣內衣，而情趣用品僅37%人使用，同時網站提醒，情趣用品在泰國、馬來西亞、馬爾地夫等地屬於非法產品，要注意。
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