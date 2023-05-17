上證指數17日低開9點，報3,281點。截至11點，報3,290.07點，跌0.92點，跌幅0.03％。

深成指低開14點，報11,084點，現報11,099點，跌不足1點。

滬深300指數現報3,972.8點，跌5.41點或0.14％。創業板指數報2,294點，跌不足1點。

盤面上，互聯網電商、半導體、AIGC概念、數位經濟、傳媒等相關類股漲幅居前。教育、新冠特效藥、煤炭開採、貴金屬等類股跌幅居前。

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