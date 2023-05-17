OPPO上周結束晶片設計業務，這回受到諾基亞（Nokia）專利訴訟衝擊，OPPO暫停德國市場手機銷售，該公司德國官網資料已清空像鬼城，沒有任何手機產品，甚至傳聞也將退出法國，但OPPO強調不會撤離歐洲市場。專家坦言，大陸品牌在海外專利最有底氣可能只有華為和聯想。

綜合外媒報導，去（2022）年7月，德國法院認定OPPO侵犯Nokia包括4G 和5G的專利技術，這個裁決導致OPPO暫停德國市場手機銷售，因此官網所有手機產品全數下架。網站首頁僅有一個關於OPPO與歐洲冠軍聯賽持續合作的廣告，下面有簡短文字交代 OPPO產品已經沒有在德國銷售，而新產品如Reno 8系列及Find N2 Flip也不會在當地上市。

OPPO清光德國官網舉動，讓外界揣測最終將退出德國市場；此前OPPO樂觀地表示，他們能夠與諾基亞達成協議並恢復在該國的運營。

知情人士透露，OPPO已在消化法國經銷商存貨，且售完不再補貨，新產品也無上市計畫，與代理商合約於6月底到期後退出法國市場。

OPPO上周結束晶片設計業務，傳言稱OPPO與另一手機品牌一加可能會退出更多歐洲的重要市場，但公司駁斥這些說法。

快科技報導，有專家坦言，遇到專利訴訟真的是致命傷，大陸品牌在海外專利最有底氣可能是華為和聯想。儘管谷歌收購摩托羅拉（Motorola）3年就轉賣給聯想，當時聯想並未取得大部分專利，但谷歌承諾把摩托羅拉專利用於聯想未來訴訟盾牌。