彰化縣芬園鄉139線瑩光橋彎道發生車禍，釀一死一傷慘劇。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

兩名少年昨天深夜共乘機車行經車禍頻傳的彰化縣芬園鄉139線，過彎時機車失控滑出車道，猛烈撞擊路樹，其中1名17歲少年胸部撞到變形，送醫不治，另名16歲少年左小腿撞斷、全身多處擦傷，所幸無生命危險，全案由警方調查中。

昨晚9點30分左右，彰化縣消防局據報，芬園鄉139線大彰路五段瑩光橋彎道發生車禍，該局立即派遣芬園、員林分隊消防員趕往現場，發現1名17歲少年卡在樹幹上，胸部嚴重變形，已失去生命跡象。

另一名16歲少年則是躺在路邊，其左小腿骨折、全身多處擦傷。消防員將2名少年迅速送往彰化基督教醫院急救，其中17歲少年到院前已死亡，經急救仍因傷重死亡，另名16歲少年則意識清醒，無生命危險。

彰化縣警局統計，2019年至2022年共有9人在139線因車禍事故身亡，分析這9件死亡車禍內容，幾乎都是20歲左右的年輕人，其中還有1人為現役軍人；此外，上述死亡車禍中，多數是都是在過彎時摔車，對此警方再度提醒，139線彎道多且坡度上下起伏，務必減速慢行，過彎不壓車，以策安全。