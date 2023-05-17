香港名媛蔡天鳳今年2月經傳疑遭鄺姓前夫一家殺害，遺體不僅被分屍，還遭烹煮，引來網友熱議，而她現任老公Chris和前夫先前關係友好，光是認識經過就有4個版本，還有傳言指她前夫和現任老公「過從甚密」。對此，Chris最近受訪，強調和蔡天鳳前夫沒有感情瓜葛，並表示未來會努力當好爸爸，扛起照顧孩子的責任。

蔡天鳳3個月前驚傳在接孩子過程中失蹤，擔任司機的前夫哥哥起初說不知情，還稱蔡天鳳在中途下車，害檢警一度被影響辦案進度，幸好及時得到搜索令，檢警得以在證據被處理掉前進入鄺姓前夫一家位於大埔龍尾村的租屋處，並將其鄺姓前夫一家拘捕到案。

蔡天鳳生前和前夫育有一子一女，再婚後與譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris再育有一對子女，但傳兩人並未正式登記結婚，使這樁命案背景疑點重重，有報導指出，光是蔡天鳳和Chris的相遇就有4個版本，蔡天鳳表示是在聚會認識老公，Chris則表示是在街上遇到蔡天鳳跟朋友逛街，而蔡天鳳的母親則表示，女婿和女兒早在10歲時念國際學校就認識，蔡天鳳好友「豹太」則稱蔡天鳳和Chris是中學同學。

對此，Chris接受《東周網》表示，自己的生長背景並不複雜，家庭單純，只是父母創業開啟了餐飲事業，最後因米線打響知名度，目前收入是信託和房屋租金。至於Chris和蔡天鳳前夫的關係，他表示兩人沒有「感情瓜葛」，彼此是中學同學，鄺男轉學後認識了蔡天鳳，Chris才因為鄺男輾轉認識蔡天鳳，而Chris夫妻創立的動物慈善機構並無不法行為，全家人如今還在努力走出傷痛。