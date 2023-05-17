國民黨總統候選人今掀牌定調，本次總統候選人的主軸是否會有「戰爭與和平」，國民黨立委賴士葆說，這次主軸尊重總統候選人定調，但「戰爭與和平」是一個主軸，「反詐騙」一定是個主軸。

賴士葆說，看到股神巴菲特特把台積電股票，賣到1股都不剩，因為在台灣地緣政治風險，白話文就是台灣太危險，由美國帶頭說台灣很危險，這樣讓外資不敢投資台灣的優良企業，戰爭與和平絕對是主軸。

國民黨總統提名作業可分三個階段，第一個階段是黨內的整合，第二個階段是泛藍陣營的整合，第三個階段才是到包括民眾黨等非綠陣營的整合，但第一階段卻被解讀是內定新北市長侯友宜；對此，賴士葆表示，並沒有聽到三階段，只有朱主席曾說整合非綠力量，包含民眾黨主席柯文哲和鴻海創辦人郭台銘。

賴士葆表示，郭台銘已經納進來和新北市長侯友宜比民調，今天應該會掀牌，國民黨提名作業掀牌確定，就是跟柯文哲整合，整合非綠大聯盟才能讓民進黨不要繼續執政。