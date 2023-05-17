施崇棠指出，台智雲開發出台灣第1個與OPEN AI同級的福爾摩沙大模型，並提供讓大企業彈性、安心與便捷的生成式AI解決方案，加速企業進入AI 2.0時代。

施崇棠強調，華碩擁有頂尖AI超級團隊，2018年開始與輝達合作，參與台灣杉二、三、四號超級電腦建置計畫，並於2021年投資成立台智雲，成為亞洲唯一提供商用AI超級運算服務的雲端服務業者。過去30年，藉由半導體製造能力與豐沛的電腦產業生態，讓台灣成為全球不能忽視的ICT重鎮，面對未來，台灣擁有相較鄰近區域更優越的算力資源與企業應用創新動能，未來台智雲將更積極建構算力打造平台，一起共創AI 2.0的新生態。

華碩（2357）旗下台智雲發表AI 2.0繁中大型語言模型鎖定企業客戶，7月提供服務，已獲許多企業客戶表態採用，繁中生成式AI企業應用戰國時代將來臨。台智雲的AI 2.0則首度提供可落地的地端生成式AI產品，企業內部資料可放在自家主機，不必回傳台智雲而有被複製或第三方駭走風險。

台智雲總經理吳漢章表示，企業開始關注生成式AI帶來的龐大價值，但更關心兩件事：安全性跟價格，AI模型裝置在地端不僅可以持續優化，以流量（使用字數量）計費，企業可以管控預估費用，資料也安全可控，他有信心在一定流量用量下，企業用台版的成本會低於OpenAI的ChatGPT。人工智慧的摩爾定律時代來臨，台灣有算力也有技術，下一步將把商業模式推廣到東南亞國家！

據了解，台智雲今年將進行公開發行，為下一步上市、櫃作準備！