國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會正式宣布，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。

2024年總統大選備受各界關注，民進黨早確定由主席兼副總統賴清德出征，民眾黨主席柯文哲也已表態參選許久；國民黨在3月22日中常會拍板，決定2024總統人選採徵召後，鴻海創辦人郭台銘拜會各地要角到北中南大型造勢，而黨內定侯友宜於一尊態勢明顯，朱立倫多次強調將在5月宣布徵召人選，愈接近揭曉時刻，國民黨內氣氛緊繃，也引發黨內中常委角力。

朱立倫上周末一一致電國民黨14個縣市首長，詢問對於總統徵召人選的意向，有8成縣市首長明確表態支持侯友宜，黨內人士也透露，在國民黨內參民調中郭台銘沒有贏，侯支持度皆穩定領先，而多數黨公職都傾向支持侯，徵召侯毫無懸念。

到了15日晚間，朱立倫分別與侯友宜及郭台銘會面，朱告知2人，依民調數據、縣市長及立委意見，徵召人選將由侯勝出，並談及後續整合問題。

由韓粉組成的韓國瑜啦啦隊，17日在國民黨中央黨部外集會，並高喊國民黨要團結。（陳俊吉攝）

今日一大早，有韓粉在國民黨中央黨部外聚集大喊團結拚勝選，國民黨籍縣市首長包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑與多位立委參選人均出席中常會，展現藍營大團結氣勢。

郭台銘也於中常會前在臉書發文，表明將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜戰勝2024大選、下架無能政府。