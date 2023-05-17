Y'all think the Spurs are hype to win the Victor Wembanyama sweepstakes?



Spurs managing partner Peter Holt was HYPE pic.twitter.com/1byLBhX4Wk — Rob Lopez (@r0bato) May 17, 2023

NBA本季選秀會樂透區順位抽籤結果出爐，馬刺睽違26年再度拿下狀元籤，代表球隊抽籤的老闆霍特（Peter J. Holt）得知結果後超興奮，拍了兩下桌子後大喊：「Let’s GO」，隨後更發出「Woo」的喊叫聲，喜悅之情溢於言表。

NBA副總裁塔圖（Mark Tatum）宣布黃蜂獲得榜眼籤後，霍特無法控制自己的情緒，獲得探花籤的拓荒者代表羅伊（Brandon Roy）則不吝嗇給予霍特掌聲，拓荒者被預期獲得第5順位的機會最大，結果上升了兩個順位。雖然無緣搶下狀元籤，黃蜂仍然從被預估的第4順位，拿下了本季選秀會榜眼籤，同樣成為贏家之一。

馬刺預計將挑選法國天才球員文班亞馬（Victor Wembanyama）做為狀元人選，19歲的他是自詹姆斯（LeBron James）後最被看好的超級新秀，早早就搶佔各大選秀預測榜單第一位，文班亞馬擁有長人的擋拆、籃板及內線攪和的能力，卻不失矮個子般的速度、控球及投籃水準。霍特隨後接受《ESPN》採訪時表示，自己隨時都有可能會暈倒。

馬刺過去幾年一直都以常勝軍姿態征服整個聯盟，在三劍客鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）相繼退休後，馬刺進入了重建時代，不過隨著搶下狀元籤，他們重回總冠軍舞台的時間可能不會太久，就看老教頭帕波維奇（Gregg Popovich）是否能執教到80歲。