苗栗縣一家自69年即成立之金屬工業公司，其專業及優秀的生產製造技術獲得多項國際認證的肯定。該公司為持續追求專業技術與人力的穩定，自知悉政府推動「移工留才久用方案」方案起，即陸續申請將數名資深移工轉任為中階技術人力。該公司表示，因臺灣人口面臨少子化影響，人才留用是他們最優先考量的因素，因為行業別的專業特殊性，其專業技術傳承上特別需要人才，所以能將優秀的外籍技術人力留在公司，不用受限移工在臺工作年限的限制，不僅對外國人的職涯有保障，也有助於公司生產運作上順遂。另外，資深移工轉任後的名額可再彈性運用，加上申請流程簡便，這些都是促成公司申請中階技術人力的誘因，該公司對於政府推動「移工留才久用方案」政策給予高度的評價。

另外，該公司所聘僱轉任中階技術人力的資深移工阿榮表示，他自高中畢業就來臺灣工作，在公司從事不鏽鋼及汽機車零件工作，已經在臺灣工作很長一段時間，他覺得臺灣的工作環境與發展機會很好，在工作上常常與同事一同思考討論解決生產問題，讓他覺得很具挑戰性。他很感謝公司能主動幫他申請中階技術人力，讓他能繼續留在臺灣，學習更多專業技能，未來希望能不負公司將他晉升為中階技術人力的期望，將提供更多的專業技術能力使公司未來有更好的發展。

勞動部進一步說明，為積極協助產業類雇主留用優秀資深移工，勞動部已於112年3月15日再修法新增中階技術屠宰工作，使屠宰業雇主得以留用資深移工轉任中階技術人力；另外也放寬製造業及屠宰業企業自辦訓練課程增列為技術資格之一，製造業及屠宰業雇主聘僱同一移工達3年以上，參加雇主自辦產業升級轉型相關專門知識、技術訓練課程達80小時以上，就可符合技術條件資格。

勞動部呼籲，符合申請條件的產業類雇主儘速提出申請，為企業的長期發展提供穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力。